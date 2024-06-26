Rize'de Afganistan uyruklu 4 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize'de Afganistan uyruklu 4 kaçak yakalandı

Rize'de polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan uyruklu 4 kaçak ile 2 organizatörü yakalarken, 2 şüpheli tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ve çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Afganistan uyruklu 4 kaçağın İran'dan Van'a giriş yaptığını tespit ederken, Rize’ye geldikleri belirlenen kaçakların buradan da Ankara’ya götürüleceği bilgisine ulaştı.

Rize’de operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kaçak ile araç sürücüsü Ali Öztürk ve olayı organize eden Rahmetullah Fakiryar'ı gözaltına alırken, Fakiryar'ın da 'kaçak' olduğunu belirledi.

Samsun'a getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 4 kaçak göçmenin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

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