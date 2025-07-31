Rize’de ahşap köprüler çürüdü, mahalle halkı tehlike altında: On yıl önce yapıldı, şimdi çöküyor

RİZE / İLYAS GÜR

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Erikliman Mahallesi’nde 10 yıl önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere ıslahı kapsamında yapılan ahşap kaplamalı yaya köprüleri çürümeye başladı. Nemli iklim ve yoğun yağışlara dayanamayarak kullanılamaz hale gelen köprüler, mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor.

Mahalle içinden geçen Erikliman Deresi üzerine inşa edilen ve çoğunluğu tahta malzemelerle kaplanan 6 adet köprü, zamanla deformasyona uğradı. Zeminlerinde çökme, çatlama ve çürüme meydana gelen köprülerde yürümek dahi güç hale geldi. Yaşanan bu durum, özellikle yaşlılar ve çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Mahalle sakinlerinden Eyüp Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, köprülerin artık büyük bir risk taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burası Rize ili Derepazarı ilçesine bağlı Erikliman Mahallesi içinden geçen Erikliman Deresi. Bu dere yaklaşık 10 yıl önce DSİ tarafından ıslah edildi ve üzerine yaya geçişi için 6 tane ahşap kaplamalı köprü yapıldı. Ancak bu köprüler iklim koşulları düşünülmeden, tamamen ahşap malzeme kullanılarak yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada tüm köprüler çürüdü, tahtalar kırılıyor, demir aksamlar paslanmış durumda. Artık bu köprüler hayatı tehdit ediyor.”

Demir, yetkililere seslenerek yeni ve dayanıklı köprülerin yapılmasını talep etti. “Biz mahalle sakinleri olarak korkarak geçiyoruz. Ya bir çocuk düşerse ya da yaşlı biri tahta kırıldığı için ayağını burkarsa bunun hesabını kim verecek?” diyen Demir, durumu defalarca ilgili kurumlara bildirmelerine rağmen bir çözüm üretilmediğini ifade etti.

AHŞAP KÖPRÜLER AKP DÖNEMİNİN MİRASI: 'GÖRÜNTÜYE ÖNEM VERİLDİ, GÜVENLİĞE DEĞİL'

Mahalle halkı, söz konusu köprülerin yapımında estetik kaygıların ön planda tutulduğunu, ancak bölgenin coğrafi ve iklimsel koşullarının dikkate alınmadığını düşünüyor. Yöre halkı, “AKP usulü vitrin projeler” olarak nitelendirdikleri bu köprülerin, kısa ömürlü olduğunu ve bugün gelinen noktada kamu kaynaklarının boşa harcandığını dile getiriyor.

Erikliman Mahallesi’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yer olmasına rağmen, altyapı konusunda yaşadığı bu sorunlar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle acil durumlarda bu köprülerin kullanılamaz olması, olası bir sağlık vakasında ambulans erişimini bile zorlaştırabilir.

VATANDAŞLAR KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bölge halkı, DSİ başta olmak üzere Rize İl Özel İdaresi ve Derepazarı Belediyesi’nden acil müdahale talep ediyor. Mahalle sakinleri, betonarme ya da çelik konstrüksiyon gibi daha dayanıklı yapıların inşa edilmesini istiyor. Vatandaşların talebi açık: “Geçici çözümler değil, kalıcı güvenlik istiyoruz.”

Şimdi gözler yerel yönetimlerde. Erikliman Mahallesi’nde çürüyen köprüler sadece bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda kamu yönetiminde planlama eksikliklerinin ve denetimsizliğin de sembolü haline gelmiş durumda. Mahalle halkı ise her geçen gün artan risk karşısında sessiz kalmayacaklarını belirtiyor.