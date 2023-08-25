Rize’de aynı yol 2 yılda 2 defa çöktü. Hangi torpilli bu ihaleyi kaptı?

Rize’de etkili olan sağanak yağış sonrası Rize-Güneysu karayolunda çökme meydana geldi. Yolun aynı bölümünün 2 yıl önce de benzer sebepten çöktüğü ortaya çıkarken “Hangi torpilli bu ihaleyi kaptı?” sorusu soruldu.

Rize’de aynı yol 2 yılda 2 defa çöktü. Hangi torpilli bu ihaleyi kaptı?

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Aynı noktada tam 2 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında çökme olayı yaşanmıştı.

Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında yoldan bir aracın geçmiyor olması faciayı önlerken, jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.

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AYNI YOL, 2 YIL ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

Rize'de etkili olan sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu-Rize kara yolunda 2 yıl önce de çökme yaşandığı ortaya çıktı.

İlçede 14 Temmuz 2021'de, saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sel ve heyelanda, bugün göçük yaşanan yolun 4 kilometre ilerisinde, Rize-Güneysu kara yolunda yaklaşık 4 metre derinlik ve 5 metre genişliğinde çukur oluşmuştu.

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