Rize'de yangın çıktı. 2 ev küle döndü

Rize Çamlıhemşin Dikkaya köyünde Kemal Kesici'ye ait ahşap taş karışımlı 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, alevler büyüyerek bitişikteki diğer 2 katlı eve de sıçradı.

ÜÇ EV ZARAR GÖRDÜ

Köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında iki ev küle dönerken, bir evin ise çatısı hasar gördü.

Köy halkı da kovalarla elden ele su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)