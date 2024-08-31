Rize'de 'Bal' yiyen kedi fenalaştı. Sahibi "Bu kaç bu" diyerek muayene etti

Market işleten Süleyman Okuyan, kahvaltı sırasında yediği balı, "Duman" isimli kedisine de verdi. Ancak balı yiyen kedi kısa süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kedinin bu anları, sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sandalyeye oturtulan kedi, kısa bir süre sonra kendine geldi.

Bu olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük ilgi topladı.

Sağlık Durumu İyi

Kedinin sahibi Süleyman Okuyan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Okuyan, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Kedim biraz bal yedi, bu da ona dokundu. Şu an durumu gayet iyi ve oyun oynamaya devam ediyoruz" dedi.