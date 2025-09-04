Rize’de balık çiftliği krizi: Halk limanı kapattı, milletvekili ocaklı rest çekti

RİZE / İLYAS GÜR

Rize’nin Pazar ilçesinde kurulmak istenen kafes tipi balık çiftliklerine karşı başlayan direniş, Fındıklı’ya da sıçradı. Kuzuoğlu Grup ile Günvak 1 ve Günvak 2 şirketlerinin projelerine karşı çıkan halk, bu kez Fındıklı Yeniköy Balıkçı Barınağı’nda geminin denize açılmasına izin vermedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, yurttaşlarla birlikte limana giderek malzeme yüklü geminin çıkışını engelledi. Ocaklı, yaşanan gelişmeler üzerine sert bir açıklama yaparak devlet yetkililerini göreve çağırdı.

“CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİREBİLİR”

Olay yerine gelerek şirket çalışanlarını uyaran CHP’li Ocaklı, şunları söyledi:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki hiçbir çalışan hedef alınmamaktadır. Bizim tek derdimiz hukuka uygun bir sürecin yürütülmesidir. Yüklerin gemiden indirilip şirket merkezine götürülmesini talep ediyoruz. Gemi limanda kalabilir ama malzemeler boşaltılmalıdır. Aksi halde doğabilecek zararlardan yetkililer sorumludur. Can güvenliği tehlikeye girebilir. Eğer bu gemi buradan kaldırılmaya çalışılırsa, biz de halk olarak burada olacağız ve buna engel olacağız.”

“HUKUK TANIMIYORLAR”

Ocaklı, şirketin “hukuk tanımaz” bir tavır sergilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Pazar’da halk direndi, başaramadılar. Şimdi gizlice Fındıklı’dan malzemeleri deniz yoluyla taşımak istiyorlar. Ancak buna izin vermeyeceğiz. Bizim nöbetimiz sürüyor. Gerekirse gece burada kalacağız. Eğer başka yerlerden malzeme getirmeye kalkarlarsa, balıkçılarımızla denizde karşılarına çıkarız. Burada yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu biz olmayacağız. Cumhurbaşkanı, ilgili bakan, Rize Valisi ve emniyet güçlerine sesleniyorum: Bu hukuk tanımaz girişime dur deyin. Halkımızın ekmeğini yok ettirmeyeceğiz.”

TUTANAK TUTULDU

Milletvekili Ocaklı, Belediye Başkanı Çervatoğlu ve yurttaşlar, Kuzuoğlu Grup’a ait geminin limana giriş sürecini ve yaşananları imzalayarak tutanak altına aldı. Balıkçı halkı ise Pazar Zerek Limanı’ndaki direniş çadırında eylemlerine devam ediyor.