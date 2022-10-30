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Rize’de başı boş sıpa yakıt istasyonuna sığındı   

 Rize'de iki gündür Karadeniz Sahil yolu üzerinde gezdiği öğrenilen sıpa İyidere ilçesindeki bir yakıt istasyonuna sığındı.   

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 21:10
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Rize’de başı boş sıpa yakıt istasyonuna sığındı   

Rize’de başı boş sıpa yakıt istasyonuna sığındı   
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Olay, Rize’de meydana geldi. İki gündür Karadeniz Sahil Yolu üzerinde başı boş gezdiği öğrenilen sıpa, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Nereden geldiği belli olmayan sıpa son olarak İyidere ilçesi Hazar Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan yakıt istasyonuna girdi.

Belediye ekipleri ve polisin müdahalesi ile ekmek vererek yakalanan sıpa, diğer hayvanların zarar vermemesi için yakıt istasyonuna bağlandı. Karnı doyurulan sıpa kendisini dinlenmeye bıraktı. 

                             

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