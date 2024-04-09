Rize'de, başı kopmuş erkek cesedi bulundu

Baş kısmı kopmuş olarak bulunan ceset, yanında bir tüfek ve bir tabanca ile birlikte yerde bulundu. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlçenin Büyükköy beldesinde Demirciler köyünde gübre vermek için çay bahçesine giden Halil İbrahim Kazanbaş, kötü koku fark edince çevreyi kontrol etmek için dolaşırken, yerde başı kopmuş ve elinde tüfek bulunan bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedi ve yanında bulunan eşyaları inceledi. Savcılık incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı ve intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Cesedi bulan Halil İbrahim Kazanbaş, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: "Buraya geldiğimizde kötü bir koku aldık. Gübre verirken içinde elbise bulunan bir çanta buldum. Biraz daha ilerlediğimizde, sırtında tüfek olan bir adamın çürümüş cesedini gördüm. Önce hayvan kafatası sandım ama. Durumu muhtara ve jandarmaya haber verdik."

Olaya tanık olan Mustafa Kazanbaş ise yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Bu arazi bizim çay bahçemiz. Gübresini vermek için geldik. Pis bir koku aldık. Babam bahçede dolaşırken insan cesedi buldu. Elinde tüfek olan cesedi görünce korktuk. Ben 40 yaşındayım, köyümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım" ifadelerini kullandı.