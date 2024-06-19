Rize’de bir jandarma üsteğmen eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı

Olay, dün akşam Rize’nin Kalkandere ilçesinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre İlçe Jandarma Komutanlığı Lojmanlarında yaşayan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi’yi vurduğu iddiası ile gözaltına alındı.
Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın Samet Ekşi, çıkarıldığı mahkeme tarafından eşini öldürme şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aylin Ekşi'nin cenazesi ise yarın Artvin merkeze bağlı Erenler köyünde öğlen namazını takiben kılınacak cenaze namazının sonrasında toprağa verilecek.
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