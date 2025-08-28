Rize’de denize dökülen ekmek, simit ve mısır ekmeği tepkilere neden oldu!

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ



Rize’nin Eminettin Mahallesi’nde bulunan Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı kayıkhanelerin bulunduğu liman bölgesinde, ilginç bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından denize büyük miktarda ekmek, simit ve mısır ekmeği döküldü.

Olay, limanda bulunan balıkçılar ve kayıkhane sahipleri tarafından fark edildiğinde, denizin yüzeyi ilişikteki bu yiyeceklerle kaplanmıştı.

Görgü tanıklarına göre, kıyıya yakın bir alanda yüzen yüzlerce ekmek, simit ve mısır ekmeği, rüzgar ve su akıntısıyla birlikte liman boyunca yayılmıştı. Buradaki balıkçılar, bu durumun balıklar için yem olarak yapılmış olabileceğini belirtse de, dökülen miktarın aşırı olması dikkat çekti.

Eminettin Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Köseoğlu, geçmişte benzer olayların yaşandığını ve bu tür uygulamaların çevreye zarar verdiğini belirtti.

Köseoğlu, “Geçen sene çürümüş balıkları denize dökmüşlerdi. Şimdi de ekmekleri kamyonla mı döküyorlar, bilmiyoruz. Bu ekmekler denize değil, hayvancılıkla uğraşanlara ya da ihtiyaç sahiplerine verilebilirdi. Kimin yaptığını anlamak zor, ama bu duruma bir çözüm bulunmalı” dedi.

Bu durum bölgedeki balıkçılar arasında tepkiye neden oldu. Deniz ekosistemine zarar verebileceği endişesiyle bazı balıkçılar, yetkililere şikayette bulundu.

Zira, Ekmek ve unlu mamullerin denize dökülmesi, su kalitesini bozarak balık popülasyonunu olumsuz etkileyebilir ve çürüme süreciyle kötü koku oluşumuna yol açabilir.

Olayın kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmış değil.

Rize’de daha önce de denize çürümüş balık atılması gibi çevreye zarar veren olaylar yaşanmıştı.