Rize'de deprem! (15 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rize'de deprem! (15 Kasım 2024)

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıkladığını verilere göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.02''de meydana gelen deprem kent merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının derinliği ise 12.85 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de yaşanan depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Rasathane depremin merkezi üssünü Çamlıhemşin olarak geçerken derinliğini 1.2 kilometre olarak kaydetti.

YERLİKAYA: 2 SAĞLIK ÇAĞRISI ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; "Rize Hemşin’de büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." denildi.

AHMET ERCAN'DAN AÇIKLAMA

Rize'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.

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Ercan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rize Çamlıhemşin’deki M4,8’lik deprem yerel, sıcaksu üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir" ifadelerine yer verdi.

MALATYA'DA DA 4.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

Bir buçuk saat önce de Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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