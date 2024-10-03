Rize'de dereye kireç döken kişiye rekor ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize'de dereye kireç döken kişiye rekor ceza

RİZE'de dere yatağına kireç döktüğü tespit edilen S.D.'ye 464 bin 585 lira idari para cezası kesildiği açıklandı.

Rize'de dere yatağına kireç döktüğü tespit edilen S.D.'ye 464 bin 585 lira idari para cezası kesildi.

Merkeze bağlı Düzköy köyünden geçen derenin beyaz renkte aktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Dereden numune alan ekipler, yapılan kontrollerde dereye dökülen maddenin kireç olarak bilinen kaplı kalsiyum karbonat tozu olduğu tespit edildi. Bölgedeki incelemelerde dere yatağı yakınında tespit edilen S.D.'ye, sunta fabrikasının bahçesinden aldığı 20 ile 30 paket kireci dereye döktüğünü itiraf etmesi üzerine 464 bin 585 lira idari para cezası kesildi.

Rize'de dereye kireç döken kişiye rekor ceza

Rize'de dereye kireç döken kişiye rekor ceza

Rize'de dereye kireç döken kişiye rekor ceza

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