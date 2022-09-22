﻿Rize'de durdurulan bir araçtan 15 adet ruhsatsız silah yakalandı  

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, aracın arka lastiklerinin aks kesişiminde gizlenmiş olan torbalar içerisinde toplamda 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçta yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, .diğeri serbest bırakıldı.