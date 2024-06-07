Rize'de ekmeğe dev zam

Rize Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Fırıncılar Odasının zam talebini değerlendirmesi sonrası ekmeğin fiyatına zam yapıldı.

Kentte daha önce 10 TL'ye satılan 250 gram ekmeğin 12,5 TL'ye satılmasına karar verilirken, kararın 21 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

250 GRAM EKMEK 12,5 TL'YE SATILACAK

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı Güven Aksoy, "Rize’de 250 gramı 10 TL’den satılan yani kilogramı 40 TL olan ekmek fiyatının, 250 gramı 12,50 TL yani yüzde 25’lik zam ile kilogramı 50 TL olacak şekilde düzenlenmesi talebini Rize Fırıncılar Odası, Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliğimize iletti" dedi.

"ZAMLI FİYATIN BAYRAM SONRASI UYGULANMASINA KARAR VERDİK"

Aksoy, "Rize Ticaret Sanayi İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, Rize Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, ilçelerdeki Esnaf Odalarımız ve ilgili kurumlar davet edilerek katılım sağlayan kurumlarla birlikte gerekli komisyon çalışmalar yapıldı. İlgili bakanlığa yazışmalar yapıldıktan sonra talep edilen ekmek fiyatı Esnaf Odaları Birliğimiz tarafından 1 Haziran 2024’te uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile odalarımıza gönderildi. Fiyat uygulama öncesi Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize Esnaf Odalar Birliği olarak Sayın Valimiz İhsan Selim Baydaş‘ı konu hakkında bilgilendirmek ve görüşlerini almak için ziyarette bulunduk. Valimizin de 'oluru' alınarak yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ekmek zammının bayram sonrası 21 Haziiran 2024 Cuma günü uygulanmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.