Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de bir sürücünün geçirdiği trafik kazasında ekipler can kurtarmak için seferber oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ali Tercan, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Rize- Güneysu karayolunda meydana geldi. Rize'den Güneysu ilçesine seyreden Mehmet Ali Tercan idaresindeki 53 AB 422 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce sağ şeridinde ilerleyen O. D. idaresindeki 61 NL 112 plakalı cipe, ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, ihbar üzerine adrese çok sayıda ambulans, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce otomobil sürücüsünün cansız bedeni çıkarılırken, cenaze savcılık incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Kaza sonrası cip sürücüsü şok geçirirken, sürücü sağlık kontrolü sonrası gözaltına aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sol şeritten gelen otomobilin önce sağ şeridindeki cipe, ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attığı anlar yer aldı.

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Rize’de feci kaza! Aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü

Son Haberler
Komşu katilinin cezası belli oldu
Komşu katilinin cezası belli oldu
Ramazan pidesi kavgası! Fiyatını duyunca çılgına döndü...
Pide fiyatını duyunca çılgına döndü!
Talisca’dan flaş açıklama: Parasını nereye yatıracağını duyurdu
Talisca’dan flaş açıklama: Parasını nereye yatıracağını duyurdu
SGK açıkladı! Milyonlarca emekliye kötü haber
SGK açıkladı! Milyonlarca emekliye kötü haber
Karl-Anthony Towns yıldızlaştı, New York Knicks kazandı
Karl-Anthony Towns yıldızlaştı, New York Knicks kazandı