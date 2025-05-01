Rize'de feci kaza! Metrelerce sürüklendi... 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Rize'de feci kaza! Metrelerce sürüklendi... 3 kişi hayatını kaybetti

Rize’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç takla atarak metrelerce sürüklendi. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirdi.

Akşam saat 20.00 civarında, Sivrikaya köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Erzurum yönünden Rize istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yol kenarında ters dönerek duran araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ve Afganistan vatandaşı Namibullah Mehrabam (21) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Habip Rahman Mufakkır (25) ile Ahmedhan Muhammedi (21) ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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