Rize'de fırtına 8 katlı binayı boşalttı!

Rize'de 12 Aralık tarihinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle sahile yakın Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü. Sarsıntı sonrası ihbarla adrese giden AFAD ekipleri, 32 dairedeki 72 kişinin tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.

Tahliye sonrası güvenlik şeridiyle çevrelenen bina, giriş-çıkışa kapatıldı. İnceleme sonrası dış sıvaları düşen binanın zemin ve bodrum katlarında hasar olduğu gözlemlendi.

​​​​​​​

"Oturulamaz" kararı verilen bina, belediye tarafından mühürlendi. Daha önce bazı eşyalarını binadan alan aileler, bugün de özel izinle girdikleri evlerinde kalan eşya ve mobilyaları taşımaya başladı.

​​​​​​​

"BİNA 50 YAŞINDA"

Binada oturanlardan Ali Haydar Karahan, "Kordon Apartmanı'nda kesin yıkım kararı alındı. Ne zaman yıkılacak hakkında bir bilgi verilmedi. Böyle bir karar bekliyorduk. Burada 3-4 yıldır apartman sakinleri de yıkılmasını istiyordu. Bu bina 50 yaşında. Daire içlerinde, katlarda herhangi bir çatlak gibi hasar yok ama kolonlarda var. Bu hasarlar daha önce vardı. Birkaç gündür taşınma başladı. Belediyeden izin alıp, vinçlerle taşınıyorlar. Ben de birkaç gün içinde taşınacağım" diye konuştu.