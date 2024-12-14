Rize’de fırtına etkili oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize’de fırtına etkili oldu

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize'de sahil kesimindeki işletmeler dalgalardan zarar gördü.

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize'de sahil kesimindeki işletmeler dalgalardan zarar gördü.

Rize'de dün öğleden bu yana etkili olan fırtına ve yağışlı hava, şehrin kıyı şeridini olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün öğle saatlerinde başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli yağış ve rüzgar, denizde yüksek dalgalara neden oldu. Dalga boyunun zaman zaman 5 metreyi aştığı Rize'de sahil kesimde bulunan yaşam alanları zarar gördü. Şiddetli dalgaların taşıdığı kaya parçaları sahile ve yürüyüş alanlarını tahrip etti.

Rize’de fırtına etkili oldu

Rize’de fırtına etkili oldu

Rize’de fırtına etkili oldu

Rize’de fırtına etkili oldu

Rize’de fırtına etkili oldu

Rize’de fırtına etkili oldu

Rize’de fırtına etkili oldu

Rize’de fırtına etkili oldu

Rize’de fırtına etkili oldu

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