Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen törene Tarlan’ın ailesi, kurum müdürleri, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Program, Yavuzer Tarlan’ın hayatını ve mesleki yolculuğunu anlatan slayt gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından RAGDER Başkanı Mustafa Bayrak, Tarlan’ın Rize basınına ve eğitim camiasına bıraktığı güçlü mirası hatırlatan bir konuşma yaptı.

Konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan RAGDER Başkanı Mustafa Bayrak, "Daha önce hayatını kaybeden meslektaşlarımız için ödül törenleri düzenlemiştik. Bu üçüncü ödül törenimiz. Bu seneki törenimizi rahmetli Yavuzer Tarlan üstadımız adına gerçekleştiriyoruz. Yavuzer abi yıllarca bu mesleğe emek verdi. Aynı zamanda bir öğretmendi. Hem bize bu mesleği öğretti hem de binlerce çocuk yetiştirdi. Maddi değeri olmasa da manevi olarak vereceğimiz ödüllerle meslektaşlarımızı Yavuzer abinin anısına onurlandıracağız. Ayrıca başarılı iş insanlarına da mansiyon ödüllerimiz olacak. Bu törene emek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Yavuzer abiyi bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerine takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Törende İhlas Haber Ajansı muhabirlerine 5 haber kategorisinde 5 ödül takdim edildi.