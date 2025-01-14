Rize'de genç kadın market çalışanına kurşun yağdırdı! Oğlunu darbetmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize'de genç kadın market çalışanına kurşun yağdırdı! Oğlunu darbetmişti

Rize’de M.B, isimli anne, oğlunu darp etiğini ileri sürdüğü market çalışanını tabanca ile vurdu. Gündeme damga vuran olayda anne olay sonrası kaza yerinden taksiye binerek uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bozkale Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'ndaki markette meydana geldi. Meryem B., bir süre önce oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanı A.C. ile tartıştı.

Rize'de genç kadın market çalışanına kurşun yağdırdı! Oğlunu darbetmişti

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meryem B., yanındaki tabancayla A.C.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden A.C., yaralanırken, Meryem B. taksiye binerek uzaklaştı.

Rize'de genç kadın market çalışanına kurşun yağdırdı! Oğlunu darbetmişti

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, Meryem B.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Rize'de genç kadın market çalışanına kurşun yağdırdı! Oğlunu darbetmişti

Rize'de genç kadın market çalışanına kurşun yağdırdı! Oğlunu darbetmişti

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