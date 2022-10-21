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Rize'de heyelan köy yolunu kapattı

Rize’de toprak kayması nedeniyle çamura saplanan aracı çıkarmak istedikleri sırada 2. toprak kayması oldu ve araç sürüklenerek balçık altında kaldı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 16:31
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Rize'de heyelan köy yolunu kapattı

Rize'de heyelan köy yolunu kapattı
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İHA'nın haberine göre, Rize’de dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış şehri olumsuz etkiledi. Rize’nin Fındıklı, Pazar ve Ardeşen ilçelerinde daha yoğun olan şiddetli yağış Ardeşen ilçesine bağlı Duygulu köyünde toprak kaymasına neden oldu. 

Köyündeki olumsuzlukları denetlemek isteyen muhtar İsmail Topaloğlu aracını park etti ve tıkanan dere yatağının başına gitti. Muhtarın dere yatağını açmak için uğraştığı sırada ise toprak kayması meydana geldi. Toprağın kayamsı sonucu araç çamura saplanınca Topaloğlu aracı saplandığı yerden çıkarmak için çekici çağırdı. 

Olay yerine gelen çekicinin hazırlandığı esnada ise bu kez 2. heyelan yaşandı. Tepeden kopan dev toprak kütlesi köy muhtarı İsmail Topaloğlu’nun da aracını saplandığı yerden çıkartamadan önüne katarak sürükledi. Tamamen kapanan köy yolunun açılması ve aracın kurtarılması için Rize İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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