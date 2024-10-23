Rize'de heyelan riski. 2 ev tahliye edildi

Kaynak: DHA
Rize'de heyelan riski. 2 ev tahliye edildi

Rize’nin Çayeli ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası Madenli beldesinde beton ve toprak zeminde çatlaklar ile yarıklar oluştu. Yapılan incelemede risk altında olduğu belirlenen 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kentte 1 haftadır etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İl genelinde birçok noktada irili ufaklı heyelanlar yaşanırken, Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesi Çamlıca Mahallesi'nde 2 evin çevresindeki beton zemin ile bahçesindeki toprak bölgede çatlaklar oluştu.

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Çatlakların çukurlaşıp, bahçelerinde kaymaların arttığını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığın incelemelerde, 2 evin heyelan riski altında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine evde oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan evlerde oturanlardan kimileri eşyalarını yanlarına alırken, kimileri ise korkudan içeri giremedi.

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Çamlıca Mahallesi Muhtarı Süleyman Alay, korkarak evleri boşalttıklarını belirterek, "AFAD ekipleri tarafından burası incelemeye alındı ve boşaltma kararı verildi. Burada daha önce çatlaklar vardı. Yağmurlarla beraber buradaki hareket hızlandı.

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Mahalle komple hareket halinde. Bu sahada biz evi boşaltırken, içeriden devamlı sesler geliyordu. Korka korka evin içini boşalttık. Burada olası heyelanı bekliyoruz” dedi.

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