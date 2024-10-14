Rize’de, heyelan! Sitenin istinat duvarı çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize’de, heyelan! Sitenin istinat duvarı çöktü

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 katlı binaya ait istinat duvarı çöktüğü belirtildi.

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 katlı binaya ait istinat duvarı çöktü. Heyelanda, sitenin önündeki çocuk parkı ile kapalı otopark tedbir amaçlı kapatıldı.

Kentte dün gece başlayan sağanak bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki 10 katlı Ceylan Saray Sitesi'nin alt kısmındaki yamaçta heyelan meydana geldi, sitenin alt kısmındaki istinat duvarı çöktü. İhbarla bölgeye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerde bulunup, heyelanlı alanı emniyet şeridiyle kapattı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, sitenin önündeki çocuk parkı ile kapalı otopark ise tedbir amaçlı kapatıldı.

Rize’de, heyelan! Sitenin istinat duvarı çöktü

Rize’de, heyelan! Sitenin istinat duvarı çöktü

Rize’de, heyelan! Sitenin istinat duvarı çöktü

Rize’de, heyelan! Sitenin istinat duvarı çöktü

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