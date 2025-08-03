Rize’de heyelan: Yol ulaşıma kapandı



Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak Rize’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Vadisi yolunda şiddetli sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Palovit Şelalesi, Palovit Yaylası, Çat Yaylası, Hacıvanak Yaylası, Hamlakit Yaylası, Kale Köyü, Çiçekli Yaylası, Elevit Yaylası ve Trovit Yaylası’na giden yol üzerinde düşen kaya ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Hafta sonunu fırsat bilerek bölgede değerlendirmek isteyen turistler ve yaylacılar yolun kapanması nedeniyle dönüşe geçemedi. Bulundukları yerde mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine jandarma ekipleri, Karayolları ve Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma tarafından güvenlik altına alınan bölgede iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı.