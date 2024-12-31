Rize'de heyelanda köy yolu çöktü

Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolun bir bölümü çökerken, bölgede elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandı. Ekipler, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilerek inceleme çalışmalarına başladı.

Derepazarı ilçesinin Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda, dün gece sağanak yağışın etkisiyle büyük bir heyelan meydana geldi. Heyelan sonucunda, yolun bir bölümü çökerken, çaylık araziye kayan toprak, yol kenarındaki yüksek gerilim direğini de yerinden oynattı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yolun güvenliği için tedbir amaçlı olarak yolu trafiğe kapattı. Heyelan nedeniyle Bahattinpaşa köyündeki elektrik ve doğal gaz hizmetleri de kesildi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, heyelan sonucu oluşan hasarı incelemek ve güvenlik önlemlerini almak için çalışmalarına başladı. Ekipler, yolda tespit edilen çökme ve direklerin yerinden oynaması nedeniyle, mahalleye ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirtti. Öğrenciler, velilerinin eşliğinde heyelanlı bölgeden geçerek servislerine ulaşabildi.

Bahattinpaşa Köyü Muhtarı Ali Küçük, heyelan nedeniyle yolun çökmesine yol açan toprak kaymasının büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı. "Yol kenarındaki toprak kaymasının ardından yol aşağıya kaydı ve büyük bir çökme meydana geldi. Bu yol, 70-80 tonluk ağır araçların geçişine uygun değil. Emniyet ekipleri gece boyunca burada güvenlik önlemleri aldı ve şu anda yol kapalı durumda" dedi. Ayrıca, muhtar Küçük, bölgede büyük bir istinat duvarı yapılması gerektiğini de ifade etti.

Mahalle sakinleri, heyelan nedeniyle elektrik ve doğal gaz kesintisinin yaşandığını belirtti.

Torunlarını servis aracına bırakmak için heyelanlı bölgeden geçmek zorunda kalan Ayşe Şahin, "Elektrik ve doğal gazımız dün akşam saatlerinden itibaren kesildi. Geceyi soğuk bir şekilde geçirmek zorunda kaldık, sabaha kadar buz gibi kaldık. Şimdi ise çocukları servise bırakmak için buradayız. Elektrik ve doğal gazın en kısa sürede verilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.