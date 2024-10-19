Rize'de hortum nedeni ile 6 katlı binanın çatısı uçtu

Çayeli'nde öğle saatlerinde özellikle sahil kesiminde fırtına ve hortum etkili oldu. Küçüktaşhane Mahallesi'ndeki 6 katlı Terzioğlu Apartmanı'nın çatısı, çıkan hortumda yerinden söküldü ve uçtu. Havada savrulan çatı parçaları, binanın arka bahçesi ve otoparka düştü. Kopan çatı parçalarının üzerine düştüğü bir otomobil, zarar gördü.

Çatının uçtuğu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde; denizde oluşan hortumun karaya ulaşması, binanın çatısını sökmesi ve uçurması yer aldı.