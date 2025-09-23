Rize’de kafes balıkçılığı gerginliği: Balıkçılar denizde eylemde

Haber: İlyas GÜR

Balıkçıların direnişine CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve çevre davalarıyla tanınan Avukat Remzi Kazmaz da destek verdi.



BALIKÇILAR TEKNELERİ ALANDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI



Sabah saatlerinde Kuzuoğlu ve Günvak 1-2 isimli tekneler, şamandıra ve çapalarıyla bölgeye gelerek kafes kurma hazırlığına başladı. Durumu fark eden balıkçılar, tekneleri alandan uzaklaştırmak için harekete geçti. Yaklaşık bir aydır köy barınağında çadır kurarak nöbet tutan balıkçılar, bu girişime sert tepki gösterdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı. Balıkçılar, gelişmeleri Milletvekili Ocaklı ile Avukat Kazmaz’a aktardı. Ardından Pazar Kaymakamı Hamza İnam da bölgeye gelerek taraflarla görüştü.



BALIKÇI KADINLARDAN İSYAN



Eyleme katılan kadın balıkçılar, “Biz ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Kafes balıkçılığı yapılırsa biz nereye gideceğiz? Sesimizi her yere duyurduk ama duyan yok. Asla izin vermeyeceğiz” diyerek tepkilerini dile getirdi.



“BU HALK EKMEĞİNİN PEŞİNDE”



CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kaymakam İnam’a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu halk ekmeğinin peşinde. Kafes balıkçılığı demek insanların burayı terk etmesi demektir. Kuzuoğlu şu anda suç işliyor. Bu hukuksuzluğa son verin. Aksi halde biz balıkçılarla teknelere binip onları alandan uzaklaştıracağız.”



DENİZDE GERGİN ANLAR



Kaymakam İnam, İlçe Jandarma Komutanı, Milletvekili Ocaklı, Av. Remzi Kazmaz ve balıkçılarla birlikte kafes kurulmak istenen bölgeye gitti. Onlarca balıkçı teknesi, Kuzuoğlu Grup’a ait şamandıra ve çapa yüklü tekneyi çevreledi. Bir süre bölgede kalan Kaymakam İnam, daha sonra sahil güvenlik botuyla alandan ayrıldı.



Milletvekili Ocaklı ise balıkçılarla birlikte teknelerde kalarak eyleme destek verdi. Balıkçılar, şirketin denize çapa ve şamandıra indirmesine izin vermedi. Zaman zaman sahil güvenlik ile balıkçılar arasında tartışmalar yaşandı.



AVUKAT KAZMAZ: “DAVA DEVAM EDERKEN ŞİRKET HUKUKSUZ HAREKET EDİYOR”



Çevre davalarıyla bilinen Av. Remzi Kazmaz, sürecin hukuksuz olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Bu proje ile ilgili davamız devam etmekte. Dava bitmeden davalı şirketin bu aceleci ve hukuksuz tavrı bölge halkını olumsuz etkiledi. Öncelikle bu dava sonuçlanmadan şirket bu girişimden derhal vazgeçmelidir.



İkinci çok önemli durum ise; eğer burada kafes balıkçılığı başlarsa, proje Rize Havalimanı’na 150-200 metre mesafede olduğu için uçakların motorlarına ve pervanelerine zarar verme ihtimali çok yüksek. Bu konuda yetkililerin raporları da mevcut.”



Kazmaz, ayrıca bölgede 130 balıkçı teknesinin aileleriyle birlikte kıyı balıkçılığı yaptığını belirterek, “Kafes balıkçılığı kurulursa bu insanlar teknelerini satmak zorunda kalacak. Tam 100 yıldır bu denizlerden ekmeğini kazanan halkın durumunu düşünen kimse yok” dedi.



“ALANDAN AYRILMAYACAĞIZ”



Balıkçılar, “Kuzuoğlu Grup alandan çekilene kadar direnişimizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Milletvekili Ocaklı da balıkçılarla birlikte eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

