Rize'de kafes balıkçılığına tepki: Gelecek nesillerin geçim kaynağı yok ediliyor

İlyas Gür / Rize / Yeniçağ

Balıkçılar Köyü’nde balık satan esnaflardan Yusuf Yurtsever, karara sert sözlerle karşı çıktı. Yurtsever, köy halkının yüzde 95’inin balıkçılıkla geçindiğini belirterek, “Burada kafes balıkçılığı olduğu zaman balıkçılık tamamen bitecek. Bizim geçim kaynağımız deniz. Buradan ekmek yiyoruz. Kafesler kurulursa 200-300 kişi işsiz kalacak, aileler açlığa mahkûm olacak” dedi.

“BİR TARAFIMIZ GİTTİ, ŞİMDİ İKİNCİ DARBE GELİYOR”

Yurtsever, köy halkının daha önce Pazar’a yapılan havalimanı projesinde de sessiz kaldığını hatırlatarak, “Havalimanı oldu, eyvallah, güzel bir şey dedik. Sesimizi çıkarmadık, bir tarafımız gitti. Şimdi ikinci kez kafes balıkçılığı dayatılıyor. Bu sefer tamamen buranın balıkçılığı yok olacak” ifadelerini kullandı.

“GELECEK NESİL İÇİN ÇOK KÖTÜ”

Kafes balıkçılığının yalnızca bugünü değil, geleceği de tehdit ettiğini vurgulayan Yurtsever, şunları söyledi:

“Biz yaşlandık, belki bundan sonra idare ederiz. Ama gelecek nesil için çok kötü olacak. Çocuklarımız, torunlarımız balıkçılık yapamayacak. Atas balıklar yok olacak, denizin bereketi bitecek. Çok vahim bir durum var. Bunun olmaması taraftarıyız.”

KÖYLÜLER ENDİŞELİ

Balıkçılar Köyü’nde yaşayan vatandaşlar da benzer kaygıları dile getirerek, kafes balıkçılığının hem çevreye hem de ekonomiye zarar vereceğini savundu. Köyde geçimini denizden sağlayan onlarca ailenin temsilcileri, yetkililere seslenerek kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Bölge halkı, köyde kurulması planlanan kafes balıkçılığına karşı mücadele edeceklerini, doğayı ve geçim kaynaklarını korumak için tüm hukuki ve demokratik yolları kullanacaklarını ifade ediyor.