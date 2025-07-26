Rize'de kamyonun kasasında tehlikeli yolculuk!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize'de kamyonun kasasında tehlikeli yolculuk!

Rize'de 8 kişi çay dolu bezlerle dolu kamyonun kasasında seyahat etti. O anları gören vatandaşlar büyük korkuya kapıldı.

Olay Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Çayını toplayan henüz kimliği belirlenemeyen çay müstahsili, topladığı çayları çay bezlerine doldurdu. Tıka basa dolu çay bezlerini kamyona yükledi ve çay toplama işçisi olduğu düşünülen 8 kişi de aynı şekilde kamyonun kasasına çıktı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda çay dolu bezlerin yüklü olduğu kamyonun kasasında seyahat eden 8 kişi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tehlikeli yolculuk ise yolda seyahat eden başka bir aracın içerisinden anbean kaydedildi.

Rize'de kamyonun kasasında tehlikeli yolculuk!

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