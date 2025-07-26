Rize'de kamyonun kasasında tehlikeli yolculuk!

Olay Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Çayını toplayan henüz kimliği belirlenemeyen çay müstahsili, topladığı çayları çay bezlerine doldurdu. Tıka basa dolu çay bezlerini kamyona yükledi ve çay toplama işçisi olduğu düşünülen 8 kişi de aynı şekilde kamyonun kasasına çıktı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda çay dolu bezlerin yüklü olduğu kamyonun kasasında seyahat eden 8 kişi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tehlikeli yolculuk ise yolda seyahat eden başka bir aracın içerisinden anbean kaydedildi.