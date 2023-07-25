Rize'de 'kira artış' kavgasında 1 kişi öldü

Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, ev sahibi Mücahit K.'nın (27) bıçakla saldırdığı kiracısının akrabası Halil Ak (26) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Rize'de 'kira artış' kavgasında 1 kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Mücahit K., kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak ve yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25), ev sahibi arasında tartışma çıktı.

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Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi Mücahit K.'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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Boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Sedat S., yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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