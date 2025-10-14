YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize’nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kivide hasat zamanı yaklaşıyor. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, kivi hasadına Kasım ayının başında başlanacağını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Rize kivisinin, bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Özsoy, kivinin çaydan sonra üreticisine en fazla kazanç sağlayan ürün olduğunu vurguladı.

“BU YIL 3 BİN TON CİVARINDA ALIM BEKLİYORUZ”

Kivi üretiminde her geçen yıl artan bir ivme yakalandığını söyleyen Özsoy, “Özelde Fındıklı, Ardeşen, Pazar ilçelerimiz; genelde ise Sarp’tan Trabzon’a kadar olan bütün kivilere talibiz. 2015 yılında 20 tonla başladığımız alımlar, yıllar içinde 40 ton, 80 ton, 300 ton derken bugün 3 bin ton civarına ulaşmış durumda.” dedi.

“BÖLGE KİVİSİ TÜRKİYE GENELİNDE KABUL GÖRDÜ”

Kivinin özellikle Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde yoğun olarak üretildiğini belirten Özsoy, Rize kivisinin ülke genelinde giderek daha fazla tanındığını ifade etti:

“Bölgemizde yetişen kivi artık sadece Rize’nin değil, Türkiye’nin markası haline geldi. Her geçen yıl üretim ve kalite artıyor. İlerleyen dönemlerde kivi hasadının daha üst seviyelere çıkacağına inancımız tam.”

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Özsoy, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, kivinin Rize ekonomisine katkısının her geçen yıl arttığını söyledi.