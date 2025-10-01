Rize’de kivi sezonu öncesi hazırlıklar: 2 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Aslan, yaklaşan kivi hasadı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kentte kivi üretiminin giderek önem kazandığını belirten Aslan, üreticinin en büyük sorununun ürünün gerçek değerini bulamaması olduğunu söyledi.

“ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMADI”

Aslan, geçmiş yıllarda üreticinin düşük fiyatlar nedeniyle kivi üretiminden uzaklaştığını dile getirdi:

“Üretilen ürünün değerini çiftçi alamayınca üretimden kopuyor. Emeğin karşılığı alınamadı ve pazarı oluşturulamadı. Bu yüzden her geçen gün Rizeli hemşehrileriniz kivi üretiminden uzaklaştı” dedi.

FINDIKLI VE ARDEŞEN MODELİ ÖRNEK OLDU

Son yıllarda Fındıklı ve Ardeşen Ziraat Odalarının üreticiyle yakın temas kurarak aracısız satış modeli uyguladığını belirten Aslan, bu yöntemin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi:

“Üreticilerimizin kivilerini, Türkiye genelindeki fiyat ortalaması neyse o fiyattan alıp doğrudan tüketiciye ulaştırıyorlar. Böylece üretici aracıya kaptırmadan emeğinin karşılığını alıyor. Bu yıl da aynı sistem devam edecek.”

REKOLTE YÜKSEK, HASAT KASIMDA

Aslan, 2025 yılı kivi sezonu için rekoltenin oldukça yüksek olduğunu açıkladı:

“Bu yıl Rize genelinde 2 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Hasat, kasım ayının ilk haftasında yapılacak. Çünkü kivi biraz daha soğuk yemeli, şeker oranının yüzde 6-7’nin üzerine çıkması gerekiyor.”

SOĞUK HAVA DEPOSU VE İŞLEME TESİSİ PROJESİ

Kivi ve likapanın (yaban mersini) çaya alternatif ürünler arasında değerlendirildiğini vurgulayan Aslan, yeni projelerin hazırlık aşamasında olduğunu belirtti:

“Rize’de bir yaş sebze-meyve üst birliği kurmayı planlıyoruz. Bu birlik, üreticilerden oluşacak ve hem kivi hem likapayı organize edecek. Projemiz kapsamında soğuk hava deposu, meyve kurutma ve dilimleme tesisleri de yer alacak. Böylece üretim zincirini daha güçlü hale getireceğiz.”

“KİVİ 15 YIL ÖNCESİ GİBİ DEĞİL”

Kivi üretiminin her geçen yıl daha değerli bir noktaya geldiğini söyleyen Aslan, özellikle Fındıklı ve Ardeşen’in üretimde öne çıktığını ifade etti: