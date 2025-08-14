Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pazar ilçesine bağlı Melyat köyünde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pazar istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Mehmet Güven yönetimindeki 53 EC 008 plakalı motosiklet sürücüsü sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Yoldan geçen diğer araçların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mehmet Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.jpg

Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son Haberler
Fark etmeden kilo alıyor olabilirsiniz! İki tehlikenin karanlık oyunu ortaya çıktı
Fark etmeden kilo alıyor olabilirsiniz! İki tehlikenin karanlık oyunu ortaya çıktı
DEM’den Hakan Fidan’a sert ayar! Açılım tiyatrosunda çatlak…
DEM’den Hakan Fidan’a sert ayar! Açılım tiyatrosunda çatlak…
Türkiye'nin gıda devi için konkordato ilan edildi! Piyasaya 3 milyar TL borç iddiası
Türkiye'nin gıda devi için konkordato ilan edildi! Piyasaya 3 milyar TL borç iddiası
Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu denizde kaza geçirdi: “Felç kaldığımı sandım"
Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu denizde kaza geçirdi: “Felç kaldığımı sandım"