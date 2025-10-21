Kaza, Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı köyünde Karadeniz Sahil Yolu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde öğrencilerin bulunduğu okul servisi otobana çıkış yaptığı sırada kamyonetle çarpıştı. Kazada servis sürücüsü yaralandı. Sürücü olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken çarpışma esnasında serviste bulunan 8 öğrenci de tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülerek kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencilerin ve servis şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.