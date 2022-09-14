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Kuşa kalp masajı 

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir vatandaş kalbi duran kuşu kalp masajı ile hayata döndürdü.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:36
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Rize'de kuşa kalp masajı 

Kuşa kalp masajı 
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İHA'nın haberine göre, Ardeşen Sanayi Sitesinde çalışan Enes Bayrakoğlu isimli vatandaş yerde hareketsiz şekilde duran kuşu fark etti. Kuşun yanına giden Bayrakoğlu, kuşun kalbinin durduğunu anlayarak kuşu hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başladı. 

Vatandaşın yapmış olduğu kalp masajı ile kuş tekrardan hayata döndü. Bir süre kuşu izleyen Bayrakoğlu, kuşa su verdikten sonra tekrardan kendi doğasına bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuşu kalp masajı yaparak hayata döndüren Enes Bayrakoğlu'nun o anlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuşu yerde hareketsiz şekilde görünce hemen yanına gittim ve kalp masajı yaptım. Bunun için uzun süre uğraşmama rağmen kuşu canlandığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Biraz su verdikten sonra tekrar salarak kendi doğasına bıraktım” dedi.

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