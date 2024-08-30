Rize'de kuvvetli yağış sokakları göle çevirdi

Rize'de bir anda etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Rize merkezde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Tıkanan rögarları açma görevini de vatandaşlar üstlendi. Yağmura yakalanan vatandaşlar da binaların altına girerek yağmurun dinmesini bekledi.

Bir vatandaş da yağmurda ayaklarının ıslanmaması için çözümü ayaklarına poşet bağlayarak buldu. Yaklaşık 30 dakika süren yağmurun ardından göle dönen yollar rögarların açılmasıyla birlikte normale dönmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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