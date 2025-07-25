Rize’de likapa hasadı başladı: Yaban mersini üreticinin yeni umudu oldu

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

SAĞLIKLI VE KATMA DEĞERLİ BİR ÜRÜN

Antioksidan değeri yüksek, vitamin ve mineral açısından zengin olan likapa, son yıllarda sağlıklı yaşam trendinin de etkisiyle hem iç piyasada hem de potansiyel dış pazarlarda büyük talep görüyor. Özellikle organik tarım yöntemleriyle yetiştirilen Rize likapası, yüksek kalitesiyle öne çıkıyor.

Bu sezon üreticiler, verim ve kalite açısından oldukça memnun. Kilosu ortalama 250 TL’den alıcı bulan likapa, hem tüketiciyi hem de üreticiyi sevindirdi. Fiyatların yüksek olması, ürünün piyasadaki yerini sağlamlaştırdığını gösterirken, çiftçiler için de ekonomik açıdan yeni bir nefes oldu.

KADIN ÜRETİCİLER ÖN PLANDA

Likapa üretiminde Rize’de özellikle kadın çiftçilerin ön planda olması dikkat çekiyor. Aile işletmeleri şeklinde sürdürülen üretim modeli, kırsal kalkınmaya da doğrudan katkı sağlıyor. Kadın emeğinin değer kazandığı bu süreç, sosyal açıdan da olumlu dönüşler yaratıyor.

HEDEF: ULUSLARARASI PAZAR

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün de destekleriyle gelişen likapa üretiminin, önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına açılması hedefleniyor. Yaban mersininin, dondurulmuş, kurutulmuş ya da marmelat şeklinde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle birlikte ihracat potansiyeli daha da artacak.

RİZE’NİN TARIMSAL GELECEĞİ İÇİN UMUT

Çay tarımının yoğun olduğu Rize’de alternatif ürün olarak hızla yayılan likapa, hem tek ürün bağımlılığını azaltıyor hem de toprağın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Tarım uzmanları, likapanın Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri haline gelebileceğini vurguluyor.

Likapa üreticileri ise bu yeni dönemi heyecanla karşılarken, yetkililerden daha fazla destek ve teşvik bekliyor. Örtü altı üretim, soğuk zincir desteği ve pazarlama ağlarının güçlendirilmesi gibi alanlarda atılacak adımların, yaban mersini üretimini bölgesel bir kalkınma modeline dönüştürebileceği belirtiliyor.

TÜKETİCİ NE DİYOR?

Likapa nın özellikle çocuklar, yaşlılar ve diyabet hastaları için önerilen doğal bir gıda olması, şehirlerde yaşayan tüketicilerin bu meyveye olan ilgisini artırıyor. Organik pazarlar, butik marketler ve doğrudan üreticiden alışveriş platformlarında Rize likapası önemli bir yer tutmaya başladı.

Rize’nin yüksek rakımlı köylerinde başlayan bu tarımsal başarı hikâyesi, hem doğaya zarar vermeyen bir üretim modeli hem de kırsal nüfusun yerinde kalkınmasını sağlayan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Likapa, Karadeniz’in yeni tarım yıldızı olmaya aday.