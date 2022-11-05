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Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şeklide can verdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşen 33 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 19:53
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Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şeklide can verdi

Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şeklide can verdi
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Rize'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşen 33 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi.

İHA'da yer alan habere, olay, ilçeye bağlı Sefalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefalı köyünde yaşayan M.A. (46) isimli şahsın Çaylık alanda akrabası olan Elif Keskin (33) ile motorlu testereyle kışlık odun hazırlığı yapıyordu. Kesilecek odunu tutan Keskin'in ayağı takılarak M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Keskin'in cansız bedenini morga kaldırdı. Olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı.

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Deniz
5.11.2022 20:00
Kadın evlimi.hep kötü düşünür olduk.  
 
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