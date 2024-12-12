Rize’de narkotik polisinde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 15 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rize’de narkotik polisinde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 15 kişi gözaltına alındı

Rize’de Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, bonzai, metamfetamin, esrar ve sentetik hap, ele geçirildi. 28 ekibin, 107 polisin katıldığı baskında 15 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta teknik ve fiziki takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 28 ekip ve 107 polisin katıldığı, insansız hava aracı ve 1 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda; 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Rize’de narkotik polisinde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 15 kişi gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda; 353,63 gram bonzai, 4,76 gram metamfetamin, 2,86 gram esrar, 3 sentetik hap, 3 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 15 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Şüphelilere yönelik operasyon anları da polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin baskın anları ile ikametlerdeki aramaları yer aldı.

Rize’de narkotik polisinde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 15 kişi gözaltına alındı

Rize’de narkotik polisinde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 15 kişi gözaltına alındı

Rize’de narkotik polisinde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 15 kişi gözaltına alındı

Rize’de narkotik polisinde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 15 kişi gözaltına alındı

Rize’de narkotik polisinde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 15 kişi gözaltına alındı

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