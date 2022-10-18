﻿Oltasıyla alabalık yerine yılan yakaladı

İHA'nın haberine göre, olay, ilçede bulunan Fırtına Deresi'nde meydana geldi. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan evinde sıkılan Natik Begi Akay, balık tutmak için oltasını alarak Fırtına Deresinin kenarına gitti.

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra oltasının kancasını dereye atan Akay, alabalık tuttuğunu sanarak oltayı çekti. Oltayı çekmesiyle yılan ile karşılaşan Akay, korkarak orada bulunan yeğeni Tezcan Akay'ı yanına çağırdı.

O esnada video kaydı alan yeğeni, "Adam dereden yılan tuttu, Millet dereden balık tutar bu yılan tutuyor" dedi. Yaralanan yılanı kurtarmak isteyen Akay, pense yardımıyla kancayı kırarak yılanı kurtardı. Daha sonrasında kurtarılan yılanı tekrardan doğasına geri bıraktı.

Alabalık tutmak için gittiği dereden oltayı ilk atışında yılan tuttuğunu söyleyen Natik Begi Akay, "Oltayı atışımda kanca yaklaşırken bir ağırlık hissettim. Alabalık tuttuğumu düşünerek oltayı çekmeye başladım. Oltayı çektiğimde dereden uzun bir şeyin çıktığını gördüm. Yılan olduğunu fark ettim. Yılanın tam ortasından yakalamışım. Yılan ölmemişti kıvranıyordu. Yılanı yavaşça kıyıya doğru aldım" dedi.

Akay "Yeğenimde hemen derenin kenarındaydı ona seslendim. Ben yılana tutamam diye ona kancayı çıkartmasını söyledim. Daha sonra doktor bir eniştemiz var onu aradık. O da hemen geldi. Kancayı yılandan çıkarmaya çalıştı ama kanca biraz çentikli olduğu için çıkartmak zordu. Sonra bir pense ile kancayı kestik. Yılanı kancadan kurtararak tekrardan dereye saldık" ifadelerini kullandı.

Yılanı kancadan kurtardıktan sonra tekrardan doğaya saldıklarını ifade eden Akay, "İlk tuttuğumda şaşırdım. Alabalık beklerken bir anda yılanı görünce korktum. Yılan zehirli mi değil mi emin olmadığım için korktum. Daha sonra sadece su yılanı olduğunu anladım. Zehirli olmadığını düşündüm. Öldürmemek için onu kurtarmaya çalıştık. Onu da başardık. Yılanı tekrardan yaşadığı yere gönderdik. Bu zamana kadar ben defalarca balığa gittim. Arkadaşlarım, çevremdekiler hep balık tutmaya gidiyor ama hiç kimse yılan tutmadı. Ben böyle bir şey hiç görmemiştim. Bende yaşamamıştım" şeklinde konuştu.