Rize’de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
Rize’de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Rize’nin Menderes bulvarında yoldan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Sürücüsünün belirlenmeye çalışılan kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Eminettin Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıya geçmek isteyen Muhammet Yazıcıoğlu ve Temel Topçu'ya henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Yazıcıoğlu ve Temel Topçu burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yazıcıoğlu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Temel Topçu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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