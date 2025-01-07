Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 çalışan ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 çalışan ağır yaralandı

Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına giren silahlı saldırgan 2 çalışanı ağır yaraladı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi.

aw365850-03.jpg

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi.

Konya'da seyyar tezgaha silahlı saldırıKonya'da seyyar tezgaha silahlı saldırı

Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

aw365850-02.jpg

Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Haberler
Borussia Dortmund, Rashford için seferber oldu
Borussia Dortmund, Rashford için seferber oldu
Almanya'da rehine krizi! Bıçaklı saldırgan bankada terör estirdi
Almanya'da rehine krizi! Bıçaklı saldırgan bankada terör estirdi
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel istifa etti
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel istifa etti
Melbourne City yeni yıla galibiyetle başladı
Melbourne City yeni yıla galibiyetle başladı
Zuckerberg, Meta'nın içerik denetimini durdurduğunu açıkladı
Zuckerberg, Meta'nın içerik denetimini durdurduğunu açıkladı