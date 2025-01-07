Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırıda acı haber: 2 personel hayatını kaybetti

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs, ateş etmeye başladı.

Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 2 çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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PTT'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yaşanan olayın ardından PTT kendi sosyal medya hesabından vefat mesaj yayımladı. Mesajda, "7 Ocak 2025 tarihinde Rize'de bulunan iş yerimizde usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs işleminin gerçekleştirilmemesi üzerine iki çalışma arkadaşımıza saldırıda bulunmuş olup maalesef çalışanlarımız kaldırdıkları hastanede hayatını kaybetmiştir.

Kolluk kuvvetlerimizce olay yerinden kaçan saldırgan hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır. Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Saldırıda da hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz” ifadelerine yer verildi.