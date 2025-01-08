Rize'de PTT binasında 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize'de PTT binasında 2 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Rize'de PTT binasında 2 kişiyi silahla öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü binasında dün 17.00 sularında meydana gelmiş Hakan K. isimli saldırgan, babasına ait kartı almak isteyince görevliler kendisine veremeyeceğini ifade etmişti.

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Bunun üzerine çıkan tartışmada Hakan K. belinden çıkardığı tabanca ile PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı ağır yaralamıştı. Yaralılar kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybederken olay yerinden kaçan Hakan K. ise kısa sürede polis ekiplerince Mermerdelen Mahallesinde saklandığı binada yakalandı.

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Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Kamu görevlisinin görevi başında öldürme' ve ‘ruhsatsız silah kullanma' suçlarından tutuklandı. Geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi'ne getirilen şahıs, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan zanlının daha önce silahla adam yaralama suçundan tutuklandığı, denetimli serbestlik ile serbest kaldığı ve ayrıca sicilinde darp, silah taşıma gibi suçlarında bulunduğu öğrenildi.

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