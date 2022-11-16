Rize’de ruhsatsız binalar yıkılıyor

İHA'nın haberine göre, Rize’nin Fındıklı ilçesinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen 11 bungalov 14 Haziran tarihinde yapı tatil tutanağı ile mühürlenerek, inşaat durduruldu. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.

Rize Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl genelinde sürdürülen denetimlerde mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentiler tutanakla tespit edilip, uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımları gerçekleştirilmektedir.

İlgili kurumlar, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisleri, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri mevzuata aykırı yapılaşma ile ilgili hep birlikte mücadele konusunda hemfikirdir.

Vatandaşlarımız tarafından kaçak olarak nitelendirilen tüm mevzuata aykırı yapılar hakkında ilgili tutanak tutularak, gerekli sürecin başlatıldığını ve diğer işlemler tamamlandığında bu yapıların yıkılacağının bilinmesini ve bu noktada vatandaşlarımızı kendilerini maddi ve manevi her türlü kayıptın korumak için bu yollara tevessül etmemelerini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.