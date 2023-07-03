Rize’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 AR 500 plakalı otomobilin sürücüsü Aykut Nişan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Meydana gelen kazada yaralanan Enis Kopuz olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.