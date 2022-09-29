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Rize'de tuzağa takılan ayı böyle kurtarıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde domuzlara karşı kurulan tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:47
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Rize'de tuzağa takılan ayı böyle kurtarıldı

Rize'de tuzağa takılan ayı böyle kurtarıldı
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İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinin, domuzların verdiği zarardan korunmak amacıyla ormanlık alana çelik tel gererek kurduğu tuzağa yavru ayı takıldı.

Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Olay yerine gelen 3 kişilik kurtarma ekibi, güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Uyuşturucu iğne yardımıyla bayıltılan yavru ayı, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilen yavru ayı, olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta doğal yaşam alanına bırakıldı.

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