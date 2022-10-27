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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   

 Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.   

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 19:30
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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   

Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışmalar sonucu 6 farklı adreste yapılan iş yeri ve ikamet aramalarında, 4 parça halinde toplam ağırlığı 22,56 gram esrar maddesi, 1 parça halinde toplam ağırlığı 1,24 gram sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi, 1 kök Hint keneviri, 10 adet sentetik ecza hapı, 272 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet kurusıkı tabanca ve 65 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)                     

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