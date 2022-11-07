Ağaca üzüm toplamak için çıkmıştı. Hayatını kaybetti

Rize'nin Merkez Mahallesinde meydana gelen olayda evinin bahçesinde bulunan üzüm asmasının sarılı olduğu ağaca tırmanan Şadan Mete, bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Ağaçtan düştüğünü gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Mete’nin cansız bedeni otopsi yapılması için Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

(Kaynak: İHA)