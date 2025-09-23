Rize'de yağmur, sel, kar derken şimdi de çığ



Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tirovit Yaylası’nda haftasonu yağan kar sonrası meydana gelen çığ büyük tehlikeye yol açtı. Edinilen bilgilere göre, yaylaya 50 cm üzerinde kar düşmesi ve bugün havanın açması çığı tetiklerken, büyükbaş hayvan yüklü bir araç yoldan çıkarak uçurum kenarında asılı kaldı. Araçtaki şoför ve yanındaki yolcular büyük panik yaşarken, olayda şans eseri can kaybı olmadı. Çığ nedeniyle 15 kişi ve 6 araç yayla yolunda mahsur kaldı.

Çığın etkisiyle yaylada yollar kapanırken, bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle zorlu şartlarda kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.