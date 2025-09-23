Rize'de yağmur, sel, kar derken şimdi de çığ

Kaynak: İHA
Rize'de yağmur, sel, kar derken şimdi de çığ

Rize haftasonu şiddetli yağış ile birlikte sel ve heyelana, yüksek kesimlerde ise kar yağışına maruz kalırken, bu akşam da Eylül ayında çığı yaşadı.


Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tirovit Yaylası’nda haftasonu yağan kar sonrası meydana gelen çığ büyük tehlikeye yol açtı. Edinilen bilgilere göre, yaylaya 50 cm üzerinde kar düşmesi ve bugün havanın açması çığı tetiklerken, büyükbaş hayvan yüklü bir araç yoldan çıkarak uçurum kenarında asılı kaldı. Araçtaki şoför ve yanındaki yolcular büyük panik yaşarken, olayda şans eseri can kaybı olmadı. Çığ nedeniyle 15 kişi ve 6 araç yayla yolunda mahsur kaldı.
Çığın etkisiyle yaylada yollar kapanırken, bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle zorlu şartlarda kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Son Haberler
Motosikletle gece yarısı herkesi ayağa kaldırmıştı...
Motosikletle gece yarısı herkesi ayağa kaldırmıştı...
Şantaj operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Şantaj operasyonunda 4 kişi tutuklandı
İtalya’da sağanak sele neden oldu
İtalya’da sağanak sele neden oldu
Dördüncü katta yanarak can verdiler
Dördüncü katta yanarak can verdiler
Rize'de yağmur, sel, kar derken şimdi de çığ
Rize'de yağmur, sel, kar derken şimdi de çığ